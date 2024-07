Certaldo maxi investimento sull’acquedotto da 2 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 30 luglio 2024)da 2didi. Il gestore idrico del Basso Valdarno Acque da qui ai prossimi mesi realizzerà una serie di interventi, pianificati in stretta sinergia con l’amministrazione comunale. Si tratta di 4 lavori, diversi per tipologia ma tutti con lo stesso obiettivo: efficientare il funzionamento della rete idrica, salvaguardando una risorsa preziosa e fornendo ulteriori strumenti per far fronte con maggiore efficacia ai periodi di siccità. Non solo: 2 di questi interventi sono particolarmente significativi poiché segnano l’avvio in concreto di Digital4zero, il progetto di Acque co-finanziato dal Pnrr nell’ambito delle azioni tese al miglioramento della sicurezza delle infrastrutture idriche in Toscana.