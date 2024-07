Centro | rubano e nascondono merce da un supermercato Arrestati

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 30 luglio 2024): asportanoda une aggrediscono i dipendenti. Tratti in arresto due uomini. i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e i militari del Nucleo Operativo PMZ della Compagnia Carabinieri Napoli, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Bracco, hanno notato un uomo che, chiedendo aiuto, stava rincorrendo un altro soggetto.