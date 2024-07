CarburantiImprese Utilizzo proventi ETS a sostegno decarbonizzazione

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 30 luglio 2024) TORINO (ITALPRESS) – Assicurare che idelle aste derivanti dalla prossima implementazione delle misure nazionali di recepimento della nuova direttiva comunitaria in materia di ETS vengano impiegati per adottare misure dinei settori che li hanno prodotti. Questo quanto richiesto dalle Associazioni ANFIA, ANITA, CONFITARMA, ASSOGASLIQUIDI- FEDERCHIMICA, UNEM al Governo ed alle Commissioni Parlamentari che stanno analizzando il testo di decreto legislativo di recepimento ed in linea con quanto indicato anche nella memoria di Confindustria depositata presso le Camere con riferimento a tutti i settori coinvolti dalla normativa ETS.