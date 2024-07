Carboni Marsiglia DE ZERBI lo ha CHIAMATO | ecco cosa si sono detti – le ULTIME

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 30 luglio 2024)al, Roberto Delo ha già contattato telefonicamente per discutere come lo farà giocare: leCome riportato dall’Equipe, Roberto De, tecnico del, avrebbe contattato telefonicamente Valentin, attaccante in uscita dall’Inter, per spiegargli dove intende collocarlo tatticamente, ovvero dietro la punta centrale. L’intesa è vicinissima: con ogni probabilità l’ex Monza prolungherà fino