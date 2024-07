CANALE 5 | PIER SILVIO BERLUSCONI COMPRA TUTTE LE SERIE TURCHE LA PRIMA FAN? SUA MADRE

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di martedì 30 luglio 2024) Qualcuno ha ribattezzato5 in Turchia 5. Il palinsesto dell’ammiraglia Mediaset in effetti spopola di produzionie tra lec’è un nome speciale: la mamma di. Ho detto ai miei direleche ci sono in giro. Quando vado a trovare mia(Carla Elvira Dall’Oglio, ndr) la trovo sempre che le guarda e mi dice: o ti siedi con me e la vediamo insieme oppure torna un’altra volta. Così l’amministratore delegato Mediaset intervistato da Italia Oggi. Terra Amara è la dizi più amata e seguita, aprendo le porte a soap emade in Turchia non solo di pomeriggio ma di sera. Trame ammalianti, attori bellissimi, alti ascolti, fidelizzazione enorme come ogni soap e soprattutto costi nettamente inferiori alleprodotte in Italia. Minima spesa, massima resa.