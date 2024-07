Caltagirone | nel semestre +12% l' utile ricavi a un miliardo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Il gruppo, operante nei settori del cemento, dei grandi lavori, dell'editoria, immobiliare e finanziario ha chiuso il primodell'anno con un risultato netto pari a 143,1 milioni, in aumento del 12% rispetto al precedente esercizio. Il risultato di competenza di gruppo è stato pari a 76,2 milioni, +10,6%. Nei primi sei mesi dell'anno isi sono attestati a 1,006 miliardi in aumento del 3% per effetto dell'incremento deinel settore dei grandi lavori. Il margine operativo lordo è stato positivo per 201,6 milioni di euro, sostanzialmente in linea. Il risultato operativo al netto di ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni per 72,3 milioni di euro (65,9 milioni di euro nel primo2023) è stato positivo per 129,2 milioni di euro in diminuzione rispetto al primo2023 (134,5 milioni).