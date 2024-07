Calendario ginnastica artistica oggi orari Olimpiadi 2024 | programma 30 luglio tv italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024)martedì 30(ore 18.15) proseguono le gare dialledi Parigi. Alla Bercy Arena si assegnano altre medaglie: spazio all’attesissima finale a squadre femminile, laregina che premia la caraturà e la profondità del movimento di un’intera Nazione. Si preannuncia grande spettacolo nella capitale francese, con una lotta stellare tra diversi Nazionali in grado di ambire a un posto sul podio. L’Italia ha tutte le carte in regola per puntare a una medaglia dopo aver accarezzato il bronzo a Tokyo 2020. Le Campionesse d’Europa si presentano all’appuntamento dopo il secondo posto in qualifica e si preparano all’intensa sfida con il Brasile di Rebeca Andrade e Flavia Saraiva, la compattissima Cina, la sempre temibile Gran Bretagna pur priva delle sorelle Gadirova, il solido Giappone e l’arrembante Canada.