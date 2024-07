Caldosono 13 le città da bollino rosso

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 30 luglio 2024) 8.40 E' ancora allerta caldo. Aumentano lecon il, l'indicatore sulle ondate di calore del ministero della Salute. Oggi sono interessate ben 13: Bologna,Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone,Latina, Milano,Napoli, Palermo, Perugia, Roma, Rieti e Torino. Nei prossimi giorni saranno possibili temporali,tornado e nubifragi nel Nord, in particolare in Veneto ed in EmiliaRomagna. Una perturbazione di origine atlantica porterà aria fredda in quota e non solo, in particolare venerdì prossimo.