Calciomercato Ternana novità in attacco per le Fere | in arrivo un esterno offensivo

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di martedì 30 luglio 2024) Una campagna acquisti che procede per la. La società di via della Bardesca infatti è in procinto di ingaggiare il terzodi fila, dopo Emmanuele Cicerelli e Carlos Mattheus Caballero. Secondo quanto riporta il sito GianlucaDiMarzio.com infatti il club è vicino