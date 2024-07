Calciomercato Pisa dall’arrivo di Semper alle ultime sul colpo Lapadula

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 30 luglio 2024) Ilfa sul serio per la prossima stagione. Il club nerazzurro continua a lavorare sulper regalare una squadra ancora più forte al tecnico Pippo Inzaghi. E’ ufficiale l’arrivo del portiere Adrian. “Sporting Club è lieto di annunciare l’esito positivo della trattativa con la Società Como 1907 per l’acquisizione a titolo definitivo del dirittoprestazioni sportive del calciatore Adrianche da oggi entra a far parte della famiglia Nerazzurra”. Portiere di nazionalità croata, classe 1998,è stato assoluto protagonista della promozione in Serie A raggiunta dal Como nella stagione appena conclusa; traguardo, quello del raggiungimento della Massima Serie, ottenuto anche l’anno precedente con indosso la maglia del Genoa; nella sua già lunga carriera ha indossato anche le maglie di Dinamo Zagabria e Chievo.