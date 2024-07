Calciomercato Monza PRESSING per il ritorno di Sensi Nel mezzo anche il GESTO dei tifosi biancorossi

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 30 luglio 2024), il centrocampistasempre più vicino alalla compagine biancorossa. Isognano ilCome riportato dal Corriere dello Sport, Stefanoè sempre più nel mirino del: obiettivo numero uno per rinforzare il centrocampo biancorosso viste le prestazioni proposte in terra lombarda. Galliani continuerà a trattare per riuscire a