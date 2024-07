Calciomercato Milan il Monaco non ci sta | vuole PIÙ SOLDI per Fofana La situazione

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 30 luglio 2024) Ilchiede piùper cedere il proprio centrocampista, in seguito ormai da inizio mercato dalIlcontinua con la telenovela. Ormai il giocatore delviene costantemente associato ai rossoneri, ma come racconta La Gazzetta dello Sport non si può definire chiuso l’affare. Questo poiché il club monegasco ha specificato che