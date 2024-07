Calciomercato Como nel MIRINO il centrocampista Nicolussi Caviglia Le ULTIME

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 30 luglio 2024)fortemente neldei lombardi. Tutti i DETTAGLI suldella Juve Hansfinisce neldelper potenziare ulteriormente il suo centrocampo. Come riferito dal Giornale di Sicilia, ildella Juventus è ricercato non solo dai comaschi, ma anche dal Palermo.è in bilico in