Calciomercato Cesena scambio con l’Ascoli e nuovo attaccante

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 30 luglio 2024) Ilnon si ferma più. Dopo la bella promozione dal campionato di Serie C, il club bianconero ha ambizioni interessanti anche per la prossima stagione in Serie B. L’obiettivo è quello di avvicinarsi alla zona playoff. La dirigenza è attivissima sule le ultime mosse sono interessanti. Ilha definito nelle ultime ore unocon: il terzino sinistro Raffaele Celia è pronto a trasferirsi al, percorso inverso per Simone Corazza.