Calciomercato Bologna si allunga la lista per la difesa

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di martedì 30 luglio 2024) In attesa della risposta di Hummels, a cui è stato offerto un contratto da due milioni per una stagione, ilsi guarda attorno per il vero sostituto di Calafiori. Il centrale tedesco, 35 anni, sarebbe il puntello giusto per dare esperienza internazionale alla rosa, ma non basta, lo sa bene