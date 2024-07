C sinistra | Borghi Iv ' aprire cantiere con chi ha idee e volontà di confronto'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Roma, 30 lug. (Adnkronos) - “Dobbiamouncon chi ci sta, con chi hae con chi ha voglia di confrontarsi, in vista di un dialogo per trovare insieme le strade, le risposte e le iniziative della stagione nuova che abbiamo aperto”. Lo scrive il senatore Enrico, capogruppo al Senato di Italia Viva, in un intervento su Linkiesta. “La costruzione di un'alternativa di governo si basa su alcuni elementi strutturali. Il primo è la velocità dell'intuizione del momento. E, su questo, Matteo Renzi ha impresso il ritmo di marcia, e il senso della direzione, con la vitalità e la capacità che gli è propria, e che gli viene riconosciuta anche dai più accaniti detrattori. Il secondo – aggiunge il senatore Iv - è la traduzione sul piano dell'azione politica della proposta.