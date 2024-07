Borsa | Milano regina d' Europa +079% balzo di Poste e Intesa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Chiusura tonica per Piazza Affari,d'grazie alle semestrali, con un rialzo finale dello 0,79% a 33.908 punti, tra scambi vivaci per il periodo, per oltre 2,6 miliardi di euro di controvalore. In rialzo a 135,9 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 0,9 punti al 3,69% e quello tedesco di 1,9 punti al 2,33% La migliore è stata Popolare Sondrio (+4,68%), che diffonderà la semestrale il prossimo 6 agosto insieme a Mps (+2,68%) e Bper (+2,23%). L'hanno svelata oggi invece(+4,32%),(+3,54%), Leonardo (+1,8%) e Cementir (+6,26%), mentre per Nexi (+2,19%) e Mediolanum (+2,03%) bisogna ancora attendere 2 giorni. Attesi per domani i conti di Snam (+0,16%) e per il giorno successivo quelli di Nexi (+2,19%).