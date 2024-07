Borsa | Milano prosegue in cauto rialzo +03%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Piazza Affarila seduta in(+0,3%) ignorando il dato sul Pil e restando concentrata sulle trimestrali delle grandi aziende. Poste, dopo i conti, continua a dominare il listino con undel 2,8%, seguita da Nexi (+1,4%) e dai titoli delle banche. Intesa Sanpaolo sale dello 0,45%, Mps dell'1,47%, Sondrio dello 0,86%, Banco Bpm dello 0,7% e Unicredit dello 0,3 per cento. In calo Leonardo (-0,22%) e Campari (-0,3%). Gira in terreno negativo anche Tim (-0,18%).