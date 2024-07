Boca Juniors-Banfield giovedì 01 agosto 2024 ore 01 | 30 | formazioni quote pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di martedì 30 luglio 2024) Nella serata di mercoledì alla Bombonera di Buenos Aires,recuperano il match valevole per la Settima Giornata della Liga Profesional. Gli Xeneizes non stanno trovando continuità nel torneo come dimostra il deludente diciassettesimo posto in classifica con soli 9 punti raccolti in sette giornate e un distacco di nove lunghezze dalla InfoBetting: Scommesse Sportive e