Bimbo di due anni scomparso a Locorotondo

(Di martedì 30 luglio 2024) AGI - "Da circa tre ore un bambino di duerisulta disperso. Nonostante l'immediato intervento e le incessanti ricerche dei Vigili del fuoco e dei Carabinieri, vigili urbani, uomo duemila e cittadini volontari il piccolo non è ancora stato ritrovato". È l'appello del sindaco di, Antonio Bufano, che ha scritto sui social ai concittadini per "collaborare attivamente con le forze dell'ordine". Da quanto si apprende, il piccolo si trovava nei pressi di casa, in contrada Serralta, quando, intorno alle 11, la madre si è accorta che suo figlio non era più all'esterno dell'abitazione. È la donna, mamma di altri tre bimbi, ad aver lanciato l'allarme. Al momento della scomparsa, il bambino indossava una maglietta grigia e pantaloncini quadrettato blu e scarpe da ginnastica blu con para bianca.