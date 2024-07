Biglietti Atm più cari per i turisti? L’idea che piace all’ad Arrigo Giana

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 luglio 2024) Milano, 30 luglio 2024 – “Spremere“ di più iche utilizzano i mezzi pubblici milanesi?non è nuova, ma ieri mattina è tornata d’attualità perché l’amministratore delegato e direttore generale di Atm,, sollecitato da alcuni consiglieri comunali durante una commissione consiliare sul bilancio e sul piano di assunzioni dell’azienda, ha detto che «la differenziazione delle tariffe per ipotrebbe essere una delle soluzioni», aggiungendo subito dopo: “Ma il tema delle tariffe compete al Comune, non all’Atm”. E ancora, qualche minuto dopo, su ulteriore sollecitazione delle verde Francesca Cucchiara, il manager di Atm sottolinea che “il tema delle diverse tariffe è interessante concettualmente ed è stato utilizzato già in altri ambiti. Fare delle stime, in questo momento, non è possibile.