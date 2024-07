Benedetta Pilato fuori dal podio Caporale e Di Francisca fuori luogo

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di martedì 30 luglio 2024)ha mancato di un un niente (un centesimo) la medaglia nei 100 metri rana alle Olimpiadi di Parigi 2024, ma l’amara sorpresa si consuma nel post gara, con gli interventidell’intervistatrice di Rai Sport Elisabettae da Casa Italia dell’ex campionessa Elisa Di. Ecco cosa è successo. La surreale intervista di ElisabettaLa nuotatrice, intervistata a fine gara dall’inviata Rai, incassa con il sorriso il quarto posto in finale, ricordando che “a Tokyo non c’ero neanche” (non si qualificò per la semifinale): C’ho provato fino alla fine, mi dispiace, però sono lacrime di gioia, ve lo giuro. Sono troppo contenta, è stato il giorno più bello della mia vita.