Ballando con le stelle svelata l’ottava concorrente | la famosa conduttrice nel cast

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 30 luglio 2024) News Tv. Nei giorni scorsi, sono stati annunciati i nomi di sette concorrenti che vedremo nella prossima edizione dicon le. Poche ore fa, lo staff del programma ha svelato il nome dell’ottavo. Di chi si tratta? Lei è stata per tanti anni ladi Detto Fatto, ma non è Caterina Balivo, come molti potrebbero pensare. La vip italiana,anche come attrice, ha deciso di mettersi in gioco sulla pista da ballo di Rai 1.