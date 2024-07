Autonomia | Ricci Pd ' valore unità nazionale sentito da tutto Paese'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Roma, 30 lug. (Adnkronos) - "Gli italiani, non solo quelli residenti al Sud, non sono d'accordo a suddividere l'Italia in 20 baracconi amministrativi che andrebbero a dividere ilin un momento in cui ha più bisogno di essere ricucito. Non bisogna pensare che la questione dell'differenziata riguardi solo il Sud". Così Matteo, europarlamentare Pd, in un intervento durante il programma del mattino di la7, L'Aria che tira. "Ho letto, giorni fa, un'intervista in cui un cittadino dichiarava di aver firmato per il referendum sull'perché si sente italiano. In poche ore si sono raggiunte le 250mila firme on line per chiedere il referendum. Questo ci dice che ildell'd'Italia è fortementeinil. E sarà un tema col quale, nel prossimo autunno, la destra di governo dovrà fare i conti".