Autonomia | P De Luca ' raccolta firme un successo maggioranza in tilt'

(Di martedì 30 luglio 2024) Roma, 30 lug. (Adnkronos) - "L'differenziata è una proposta secessionista sbagliata perché rompe lo spirito del regionalismo solidaristico previsto dalla Costituzione. Dopo le delibere dei 5 consigli regionali a guida centrosinistra è partita una mobilitazione popolare diper il referendum abrogativo. Un, viste le oltre 200000 sottoscrizioni raccolte on line finora. Trovo fuori luogo gli attacchi di uno Zaia particolarmente nervoso ad uno strumento di partecipazione democratica dei cittadini". Lo dice Piero De, capogruppo del Pd in commissione bicamerale questioni regionali, in un'intervista a l'Unità. "Questa battaglia peraltro -aggiunge il dem- ha mandato inla stessa, a conferma delle nostre preoccupazioni rispetto ad un provvedimento sbagliato e pericoloso che spacca l'Italia.