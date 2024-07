Auto finisce fuori strada quattro ragazzi in ospedale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 30 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoPer cause in corso di accertamento, una Fiat Punto cona bordo è uscita. E’ accaduto a Montoro in Via Fratte. Gli stessi, soccorsi dal 118, sono stati trasportati all’Moscati di Avellino. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione locale e dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Solofra. L'articoloinproviene da Anteprima24.it.