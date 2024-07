Atto vile e cruento l' abbattimento dell' orsa finisce in procura | la denuncia

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 30 luglio 2024) Il Tar, accogliendo il ricorsoe associazioni animaliste, aveva sospeso due ordinanze diKJ1 che con i suoi 22 anni era la più anziana del Trentino. Il governatore Maurizio Fugatti, forte del via libera'Ispra e dei poteri conferitigli dalla legge del 2018 in materia di grandi carnivori, nottetempo ha firmato la condanna a morte per l'esemplare resosi responsabile di 68 incursioni ai danni di aziende agricole'alto Garda e di 7 incontri ravvicinati con l'uomo. L'ultimo il 16 luglio scorso quando, sopra l'abitato di Dro, il plantigrado ha aggredito un turista francese di 43 anni che faceva joggingndogli ferite guaribili in 20 giorni. Stamattina il plantigrado, che nei giorni scorsi era stato catturato e munito di radio-collare per poi essere rimesso in libertà, è stato ucciso dal Corpo forestale.