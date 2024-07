Area marina delle Cinque Terre raffica di ricorsi al Tar Nella giungla delle autorizzazioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 luglio 2024), 30 luglio 2024 – Isi susseguono senza soluzione di continuità: in poche settimane ne sono arrivati una ventina, e non escluso che ne possano arrivare altri nei prossimi giorni. Sul disciplinare integrativo al regolamento dell’protetta e sul bando per il rilascioper l’attività di noleggio e locazione di unità da diporto, predisposti dal Parco nazionale, il rischio concreto è quello di un’ennesima guerra legale.