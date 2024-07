Anticiclone Caronte oggi bollino rosso in 13 città ma temporali in arrivo

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 30 luglio 2024) Da un po' di tempo l'Italia è avvolta da un'atmosfera sempre più rovente: colpa dell'proveniente dal Sahara, del quale non ci libereremo presto. Anche nel prossimo futuro, dunque, le giornate saranno caratterizzate da bel tempo e un caldo intenso che toccherà i picchi maggiori al Sud e nelle isole, in particolare nelle aree interne di Sardegna e Sicilia. Qui le colonnine di mercurio toccheranno la soglia dei 42/43°C. Ma non si salveranno le grandi: a Roma e Firenze previsti 40°, nella Valle Padana le temperature si attesteranno sui 37°/38°. Ciliegina sulla torta l'afa, che non risparmierà gli italiani neanche la notte con minime mai al di sotto dei 20° - da qui la definizione notte tropicale.