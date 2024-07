Annegamenti e soccorsi difficili Esercitazione al mare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024) Grande partecipazione per l’evento "Bandiera Blu: alin sicurezza" promosso sulla spiaggia libera in occasione della Giornata mondiale per la prevenzione dell’annegamento (World Drowning Prevention Day) voluta dall’OMS e promossa dal Found for Environmental Education – Fee in tutte le 236 località italiane Bandiera Blu.