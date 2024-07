Altro che TeleMeloni Il post choc anti premier del nuovo autore di De Martino

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 30 luglio 2024) Non hanno fatto neanche in tempo a fargli un super contratto milionario che ildi «Affari Tuoi», se la prende con Meloni. Scatena una polemica, non di poco conto, ilcon cui Riccardo Cassini - colui che dovrebbe traghettare la nota trasmissione televisiva dal vecchio corso targato Amadeus a quello De- commenta la visita del presidente del Consiglio a Pechino: «La mamma dei fascisti - scrive - è sempre in Cina». Una battuta che non fa ridere e anzi può considerarsi di cattivo gusto, considerando la presenza di Ginevra, la figlia della, che non ricoprendo alcun ruolo pubblico, certamente non merita l'ironia abbastanza discutibile del novello intellettuale.