Al via il tour di presentazione della CX-80 la nuova ammiraglia Mazda

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 30 luglio 2024) (Adnkronos) – In vista del lancio di ottobre, parte con unestivo in dieci città italiane il cammino, il maxi-Suv CX-80, 'testimonial' delle ambizioni premium di, già affermate lo scorso anno con la CX-60. Se la gamma motori resta la stessa – con un potente diesel 6 cilindri in linea L'articolo Al via ildiCX-80, laproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.