Al via CilentArt Fest 2024 la rassegna programmata in otto comuni del Cilento

(Di martedì 30 luglio 2024) Prenderà il via mercoledì 31 lugliola, che giunge alla sua quarta edizione, grazie al sostegno del Teatro Pubblico Campano, Ministero della Cultura e Regione Campania. Il progetto che vede confermata la direzione artistica di Alfredo Balsamo e Vittorio Stasi promuoverà l’arte e lo spettacolo dal vivo negl’incantevoli luoghi del. Artisti nazionali e internazionali animeranno idi Capaccio Paestum, Agropoli, San Giovanni a Piro, Centola, Perito, Moio Della Civitella, Omignano e Gioi, che diverranno centri di aggregazione culturale. Ci si potrà fermare in questi luoghi per assistere a spettacoli che hanno fatto la storia del teatro, concerti di musicisti che mescolano le carte, proponendo contaminazioni di stili diversi senza mai tradire le proprie origini, e scoprire coreografie che scavano nelle radici della nostra cultura.