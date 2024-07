Accoltellamento Southport morta terza bambina ferita nell’attacco

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di martedì 30 luglio 2024) (Adnkronos) – E'unaaccoltellata ieri durante una festa in un centro estivo a, vicino a Liverpool. Lo ha reso noto la polizia in un comunicato, nel quale si precisa che "ladi nove anni èin ospedale questa mattina" in seguito alle ferite riportate. Ieri a rimanere vittima