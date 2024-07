VIDEO Inno di Mameli | la premiazione di Nicolò Martinenghi oro alle Olimpiadi nel nuoto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) Ieri sera è arrivato il primo oro dell’Italiadi Parigi 2024: il primo olimpionico azzurro di questa edizione appartiene al, ed è, il quale si è imposto nei 100 metri rana maschili con il crono di 59?03.sue spun ex aequo, premiato con una doppia medaglia d’argento: con il tempo di 59?05, ed un ritardo di 0?02 dall’azzurro, salgono sul secondo gradino del podio il britannico Adam Peaty e lo statunitense Nic Fink. Seguono due tedeschi: quarto Melvin Imoudu in 59?11, a soli 0?08 dall’oro, quinto il connazionale Lucas Matzerath in 59?30, a 0?27. Sesto il neerlandese Arno Kamminga in 59?32, a 0?29, settimo il cinese Qin Haiyang in 59?50, a 0?47, infine è ottavo l’altro neerlandese Caspar Corbeau in 59?98, a 0?95.oro: la folle esultanza di Gianmario Bonzi. “E’ tutto vero!”