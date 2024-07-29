Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2024 ore 19:15 (Di lunedì 29 luglio 2024) Viabilità DEL 29 LUGLIO 2024 ORE 19.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2024 ore 18:45 - VIABILITÀ DEL 29 LUGLIO 2024 ORE 17. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULL’AUTOSTRADA FIRENZE-ROMA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, LA CIRCOLAZIONE è REGOLARE TRA MAGLIANO SABINA E ORTE, IN DIREZIONE FIRENZE NEL VITERBESE, RESTA CHIUSA LA PROVINCIALE TUSCANESE DA BAGNI DI VITERBO A TUSCANIA NELLE DUE DIREZIONI PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI RIMOZIONE DEGLI ALBERI DALLA SEDE STRADALE, A SEGUITO DI UN INCENDIO SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO E IL PERSONAL DI ASTRAL SPA CI SPOSTIAMO ORA SULLA ROMA-TARQUINIA CODE PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CIVITAVECCHIA PORTO, IN DIREZIONE ROMA ANDIAMO SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA IN INTERNA SI STA IN CODA DALLA TIBURTINA ALLA PRENESTINA CON RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A PARTIRE DA TOR CERVARA ANDIAMO SULLA SALARIA PER UN INCIDENTE VERIFICATOSI ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE, PERMANGONO LE CODE IN DIREZIONE RACCORDO NELL’AMBITO DEL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ ROMA-NAPOLI FORTI RITARDI PER UN GUASTO ALLA LINEA, IN DIREIZONE NAPOLI STIMATI RITARDI FINO A 70 MINUTI PER I TRENI ALTA VELOCITÀ INFINE, SULLA LINEA FL3 ROMA-VITERBOLA CIRCOLAZIONE è SOSPESA TRA CESANO E LA STORTA A CAUSA DI UN INCENDIO SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2024 ore 18:15 - VIABILITÀ DEL 29 LUGLIO 2024 ORE 17. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULL’AUTOSTRADA FIRENZE-ROMA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, CODE IN AUMENTO TRA MAGLIANO SABINA E ORTE, IN DIREZIONE FIRENZE NEL VITERBESE, RESTA CHIUSA LA PROVINCIALE TUSCANESE DA BAGNI DI VITERBO A TUSCANIA NELLE DUE DIREZIONI PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI RIMOZIONE DEGLI ALBERI DALLA SEDE STRADALE, A SEGUITO DI UN INCENDIO A TAL PROPOSITO RICORDIAMO CHE FINO A DOMANI L’ALLERTA INCENDI BOSCHIVI È MASSIMA IN TUTTA LA REGIONE CI SPOSTIAMO ORA SULLA ROMA-TARQUINIA CODE PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CIVITAVECCHIA PORTO, IN DIREZIONE ROMA CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LE USCITE ROMA-FIUMICINO E TUSCOLANA IN INTERNA SI STA IN CODA DALLA CASSIA VEIENTANA ALLA SALARIA POI DALLA TIBURTINA ALLA PRENESTINA CON RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A PARTIRE DA TOR CERVARA ANDIAMO SULLA SALARIA PER UN INCIDENTE VERIFICATOSI ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE, IN DIREZIONE DEL RACCORDO NELL’AMBITO DEL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ ROMA-NAPOLI LA CIRCOLAZIONE È RALLENTATA IN DIREIZONE NAPOLI STIMATI RITARDI FINO A 50 MINUTI PER I TRENI ALTA VELOCITÀ DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2024 ore 17:45 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULL’AUTOSTRADA FIRENZE-ROMA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, CODE IN AUMENTO TRA MAGLIANO SABINA E ORTE, IN DIREZIONE FIRENZE NEL VITERBESE, RESTA CHIUSA LA PROVINCIALE TUSCANESE DA BAGNI DI VITERBO A TUSCANIA NELLE DUE DIREZIONI PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI RIMOZIONE DEGLI ALBERI DALLA SEDE STRADALE, A SEGUITO DI UN INCENDIO A TAL PROPOSITO RICORDIAMO CHE FINO A DOMANI L’ALLERTA INCENDI BOSCHIVI È MASSIMA IN TUTTA LA REGIONE CI SPOSTIAMO ORA SULLA ROMA-TARQUINIA CODE PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CIVITAVECCHIA PORTO, IN DIREZIONE ROMA CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LE USCITE ROMA-FIUMICINO E TUSCOLANA IN INTERNA SI STA IN CODA DALLA CASSIA VEIENTANA ALLA SALARIA POI DALLA TIBURTINA ALLA PRENESTINA CON RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A PARTIRE DA TOR CERVARA ANDIAMO SULLA SALARIA PER UN INCIDENTE VERIFICATOSI ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE, IN DIREZIONE DEL RACCORDO NELL’AMBITO DEL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ ROMA-NAPOLI LA CIRCOLAZIONE È RALLENTATA IN DIREIZONE NAPOLI STIMATI RITARDI FINO A 50 MINUTI PER I TRENI ALTA VELOCITÀ DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
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