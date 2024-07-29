Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2024 ore 17:45 (Di lunedì 29 luglio 2024) Viabilità DEL 29 LUGLIO 2024 ORE 17.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2024 ore 17:15 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA L’INCIDENTE IN A1 SULLA DIRETTRICE FIRENZE-ROMA, SIAMO TRA MAGLIANO SABINA E ORTE, IN DIREZIONE FIRENZE AL MOMENTO NON CI SONO RIPERCUSSIONI SULLA VIABILITÀ ANDIAMO NEL VITERBESE, RESTA CHIUSA LA PROVINCIALE TUSCANESE DA BAGNI DI VITERBO A TUSCANIA NELLE DUE DIREZIONI PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI RIMOZIONE DEGLI ALBERI DALLA SEDE STRADALE, A SEGUITO DI UN INCENDIO A TAL PROPOSITO RICORDIAMO CHE FINO A DOMANI L’ALLERTA INCENDI BOSCHIVI È MASSIMA IN TUTTA LA REGIONE ORA LA VIABILITÀ SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO IN ESTERNA TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI APRILIA IN DIREZIONE LATINA LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PROSEGUONO I LAVORI SERALI, PERTANTO DALLA DOMENICA AL GIOVEDÌ LE ULTIME PARTEMZE DEI TRENI SONO ALLE ORE 21. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2024 ore 16:30 - 00 POI IL SERVIZIO SI TRASFERISCE SU GOMMA CON I BUS SOSTITUTIVI INFINE, IL TRASPORTO MARITTIMO LAZIOMAR INFORMA CHE OGGI LA CORSA UNITÀ VELOCE FORMIA-PONZA DELLE ORE 18. 00 È CANCELLATA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA L’INCIDENTE IN A1 SULLA DIRETTRICE FIRENZE-ROMA, SIAMO TRA MAGLIANO SABINA E ORTE, IN DIREZIONE FIRENZE AL MOMENTO NON CI SONO RIPERCUSSIONI SULLA VIABILITÀ ANDIAMO NEL VITERBESE, RESTA CHIUSA LA PROVINCIALE TUSCANESE DA BAGNI DI VITERBO A TUSCANIA NELLE DUE DIREZIONI PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI RIMOZIONE DEGLI ALBERI DALLA SEDE STRADALE, A SEGUITO DI UN INCENDIO A TAL PROPOSITO RICORDIAMO CHE FINO A DOMANI L’ALLERTA INCENDI BOSCHIVI È MASSIMA IN TUTTA LA REGIONE ORA LA VIABILITÀ SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO IN ESTERNA TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI APRILIA IN DIREZIONE LATINA LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PROSEGUONO I LAVORI SERALI, PERTANTO DALLA DOMENICA AL GIOVEDÌ LE ULTIME PARTEMZE DEI TRENI SONO ALLE ORE 21. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2024 ore 15:30 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO NEL VITERBESE, CHIUSA LA PROVINCIALE TUSCANESE TRA BAGNI DI VITERBO E TUSCANIANELLE DUE DIREZIONI, PROSEGUONO LE OPERAZIONI DEI VIGILI DEL FUOCO E DEL PERSONALE ASTRAL, DI RIMOZIONE DEGLI ALBERI SULLA SEDE STRADALE, A SEGUITO DELL’INCENDIO A TAL PROPOSITO RICORDIAMO CHE FINO A DOMANI L’ALLERTA INCENDI BOSCHIVI È MASSIMA IN TUTTA LA REGIONE PER QUANTO RIGUARDA LA VIABILITÀ AL MOMENTO NON CI SONO CRITICITÀ LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PROSEGUONO I LAVORI SERALI, PERTANTO DALLA DOMENICA AL GIOVEDÌ LE ULTIME PARTEMZE DEI TRENI SONO ALLE ORE 21. romadailynews
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