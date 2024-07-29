Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2024 ore 17:15 (Di lunedì 29 luglio 2024) Viabilità DEL 29 LUGLIO 2024 ORE 16.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2024 ore 16:30 - 00 POI IL SERVIZIO SI TRASFERISCE SU GOMMA CON I BUS SOSTITUTIVI INFINE, IL TRASPORTO MARITTIMO LAZIOMAR INFORMA CHE OGGI LA CORSA UNITÀ VELOCE FORMIA-PONZA DELLE ORE 18. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA L’INCIDENTE IN A1 SULLA DIRETTRICE FIRENZE-ROMA, SIAMO TRA MAGLIANO SABINA E ORTE, IN DIREZIONE FIRENZE AL MOMENTO NON CI SONO RIPERCUSSIONI SULLA VIABILITÀ ANDIAMO NEL VITERBESE, RESTA CHIUSA LA PROVINCIALE TUSCANESE DA BAGNI DI VITERBO A TUSCANIA NELLE DUE DIREZIONI PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI RIMOZIONE DEGLI ALBERI DALLA SEDE STRADALE, A SEGUITO DI UN INCENDIO A TAL PROPOSITO RICORDIAMO CHE FINO A DOMANI L’ALLERTA INCENDI BOSCHIVI È MASSIMA IN TUTTA LA REGIONE ORA LA VIABILITÀ SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO IN ESTERNA TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI APRILIA IN DIREZIONE LATINA LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PROSEGUONO I LAVORI SERALI, PERTANTO DALLA DOMENICA AL GIOVEDÌ LE ULTIME PARTEMZE DEI TRENI SONO ALLE ORE 21. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2024 ore 15:30 - 00 POI IL SERVIZIO SI TRASFERISCE SU GOMMA CON I BUS SOSTITUTIVI IL VENERDÌ E IL SABATO SONO SOSPESI I LAVORI SERALI I TRENI VIAGGIANO DA INIZIO A FINE SERVIZIO SINO ALL’1 E 30. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO NEL VITERBESE, CHIUSA LA PROVINCIALE TUSCANESE TRA BAGNI DI VITERBO E TUSCANIANELLE DUE DIREZIONI, PROSEGUONO LE OPERAZIONI DEI VIGILI DEL FUOCO E DEL PERSONALE ASTRAL, DI RIMOZIONE DEGLI ALBERI SULLA SEDE STRADALE, A SEGUITO DELL’INCENDIO A TAL PROPOSITO RICORDIAMO CHE FINO A DOMANI L’ALLERTA INCENDI BOSCHIVI È MASSIMA IN TUTTA LA REGIONE PER QUANTO RIGUARDA LA VIABILITÀ AL MOMENTO NON CI SONO CRITICITÀ LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PROSEGUONO I LAVORI SERALI, PERTANTO DALLA DOMENICA AL GIOVEDÌ LE ULTIME PARTEMZE DEI TRENI SONO ALLE ORE 21. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2024 ore 12:30 - 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO NON CI SONO GRANDI VOLUMI DI TRAFFICO AL MOMENTO IN REGIONE MA PERSISTONO ALCUNE PROBLEMATICHE RIMOSSO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA BACCANELLO, SULLA CASSIA TROVIAMO CODE PER UN ALTRO INCIDENTE TRA LE RUGHE E CESANO IN DIREZIONE DI VITERBO. romadailynews
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