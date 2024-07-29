Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2024 ore 16:30 (Di lunedì 29 luglio 2024) Viabilità DEL 29 LUGLIO 2024 ORE 16.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2024 ore 15:30 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO NEL VITERBESE, CHIUSA LA PROVINCIALE TUSCANESE TRA BAGNI DI VITERBO E TUSCANIANELLE DUE DIREZIONI, PROSEGUONO LE OPERAZIONI DEI VIGILI DEL FUOCO E DEL PERSONALE ASTRAL, DI RIMOZIONE DEGLI ALBERI SULLA SEDE STRADALE, A SEGUITO DELL’INCENDIO A TAL PROPOSITO RICORDIAMO CHE FINO A DOMANI L’ALLERTA INCENDI BOSCHIVI È MASSIMA IN TUTTA LA REGIONE PER QUANTO RIGUARDA LA VIABILITÀ AL MOMENTO NON CI SONO CRITICITÀ LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PROSEGUONO I LAVORI SERALI, PERTANTO DALLA DOMENICA AL GIOVEDÌ LE ULTIME PARTEMZE DEI TRENI SONO ALLE ORE 21. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2024 ore 12:30 - VIABILITÀ DEL 29 LUGLIO 2024 ORE 12. DEROGHE PER I SOLI TRANSITI CHE HANNO ORIGINE O DESTINAZIONE NEL TRATTO INTERESSATO INFINE, RIPRISTINATA LA CIRCOLAZIONE FERRIVIARIA SULLA ROMA PESCARA E SULLA FL2 ROMA TIVOLI CHE È STATA PRECEDENTEMENTE RALLENTATA FINO A 60 MINUTI PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA BAGNI DI TIVOLI E LUNGHEZZA. 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO NON CI SONO GRANDI VOLUMI DI TRAFFICO AL MOMENTO IN REGIONE MA PERSISTONO ALCUNE PROBLEMATICHE RIMOSSO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA BACCANELLO, SULLA CASSIA TROVIAMO CODE PER UN ALTRO INCIDENTE TRA LE RUGHE E CESANO IN DIREZIONE DI VITERBO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2024 ore 11:30 - , CI SPOSTIAMO ORA A ROMA, SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VIA LAURENTINA MENTRE È STATO RIMOSSO LINCIDENTE IN COMPLANARE TRA LA ROMA FIUMICINO E VIA DELLA MAGLIANA, TRAFFICO TORNATO SCORREVOLE IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO ANCHE QUI TRAFFICO RALLENTATO DALLA VIA PONTINA ALL’APPIA E PROSEGUENDO CODE PER INCIDENTE TRA A24 ROMA TERAMO E VIA TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN INGRESSO A ROMA, RESTANO LE CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST MENTRE UN INCIDENTE È LA CAUSA DELLE CODE SU VIA SALARIA IN INGRESSO A ROMA FINO ALL’AEROPORTO DELL’URBE CI SPOSTIAMO SU VIA PONTINA PER BREVI CODE PER LAVORI TRA POMEZIA E VIA LAURENTINA IN DIREZIONE DI LATINA, IN PROVINCIA DI LATINA A FORMIA INCOLONNAMENTI SUL LUNGOMARE E SULLA REGIONALE FLACCA IN DIREZIONE DI GAETA RICORDIAMO INOLTRE CHE VIGE IL DIVIETO DI TRANSIO AI MEZZI PESANTI SUPERIORI LE 7. romadailynews
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