Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2024 ore 15:30 (Di lunedì 29 luglio 2024) Viabilità DEL 29 LUGLIO 2024 ORE 15.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio NEL VITERBESE, CHIUSA LA PROVINCIALE TUSCANESE TRA BAGNI DI VITERBO E TUSCANIANELLE DUE DIREZIONI, PROSEGUONO LE OPERAZIONI DEI VIGILI DEL FUOCO E DEL PERSONALE ASTRAL, DI RIMOZIONE DEGLI ALBERI SULLA SEDE STRADALE, A SEGUITO DELL’INCENDIO A TAL PROPOSITO RICORDIAMO CHE FINO A DOMANI L’ALLERTA INCENDI BOSCHIVI È MASSIMA IN TUTTA LA Regione PER QUANTO RIGUARDA LA Viabilità AL MOMENTO NON CI SONO CRITICITÀ LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PROSEGUONO I LAVORI SERALI, PERTANTO DALLA DOMENICA AL GIOVEDÌ LE ULTIME PARTEMZE DEI TRENI SONO ALLE ORE 21.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
Video di Tendenza
- Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2024 ore 12:30 - IL TRAFFICO PESANTE VIENE DEVIATO SUL PERCORSO AUTOSTRADALE DELL’A1 TRA CASSINO E FROSINONE. DA ALESSIO CONTI PER ORA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ Servizio fornito da Astral. 5 T SU VIA APPIA E SULLA REGIONALE FLACCA TRA FORMIA E TERRACINA. ATTIVA CHIUSURA TOTALE DELLA STRADA DA BAGNI DI VITERBO PER PERMETTERE LA RIMOZIONE DELLA VEGETAZIONE PERICOLANTE A TAL PROPOSITO RICORDIAMO CHE FINO A DOMANI L’ALLERTA INCENDI BOSCHIVI È MASSIMA IN TUTTA LA REGIONE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2024 ore 11:30 - ANDIAMO NEL VITERBESE, PERCHÉ CONTINUANO LE OPERAZIONI DEI VIGILI DEL FUOCO E PERSONALE ASTRAL SULLA STRADA PROVINCIALE TUSCANESE. ATTIVA CHIUSURA TOTALE DELLA STRADA DA BAGNI DI VITERBO PER PERMETTERE LA RIMOZIONE DELLA VEGETAZIONE PERICOLANTE A TAL PROPOSITO RICORDIAMO CHE FINO A DOMANI L’ALLERTA INCENDI BOSCHIVI È MASSIMA IN TUTTA LA REGIONE. 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO NON CI SONO GRANDI VOLUMI DI TRAFFICO AL MOMENTO IN REGIONE MA PERSISTONO ALCUNE PROBLEMATICHE SULLA CASSIA BIS TROVIAMO CODE PER INCIDENTE TRA FORMELLO E CESANO IN DIREZIONE DI VITERBO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2024 ore 10:30 - ATTIVA CHIUSURA TOTALE DELLA STRADA DA BAGNI DI VITERBO PER PERMETTERE LA RIMOZIONE DELLA VEGETAZIONE PERICOLANTE INFINE, UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO PER UNA NOTIZIA SULLA ROMA PESCARA E SULLA FL2 ROMA TIVOLI. 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO CHE STA TORNANDO SCORREVOLE UN PO OVUNQUE, MA RESTANO ANCORA PROBLEMATICHE NELLA CAPITALE, SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VIA LAURENTINA ATTENZIONE, INOLTRE, AD UN INCIDENTE CHE CREA CODE SULLA COMPLANARE TRA LA ROMA FIUMICINO E VIA DELLA MAGLIANA IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO TRAFFICO RALLENTATO DALLA VIA DEL MARE ALL 24 ROMA TERAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN INGRESSO A ROMA, RIMOSSO L’ INCIDENTE ALTEZZA TOGLIATTI, RESTANO LE CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST SU VIA PONTINA ANCORA CODE PER LAVORI TRA POMEZIA E VIA LAURENTINA VERSO LATINA, TROVIAMO CODE ANCHE A LATINA TRA MADONNA GIULIA E STRADA PICCARELLO VERSO BORGO PIAVE MAGGIORE TRAFFICO NELLE LOCALITÀ BALNEARI, SEGNALIAMO IN PROVINCIA DI LATINA A FORMIA INCOLONNAMENTI SUL LUNGOMARE E SULLA REGIONALE FLACCA IN DIREZIONE DI GAETA RICORDIAMO INOLTRE CHE VIGE IL DIVIETO DI TRANSIO AI MEZZI PESANTI SUPERIORI LE 7. romadailynews
Video Viabilità RomaVideo Viabilità Roma