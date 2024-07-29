Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2024 ore 11:30 (Di lunedì 29 luglio 2024) Viabilità DEL 29 LUGLIO 2024 ORE 11.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio NON CI SONO GRANDI VOLUMI DI TRAFFICO AL MOMENTO IN Regione MA PERSISTONO ALCUNE PROBLEMATICHE SULLA CASSIA BIS TROVIAMO CODE PER INCIDENTE TRA FORMELLO E CESANO IN DIREZIONE DI VITERBO. ANDIAMO NEL VITERBESE, PERCHÉ CONTINUANO LE OPERAZIONI DEI VIGILI DEL FUOCO E PERSONALE ASTRAL SULLA STRADA PROVINCIALE TUSCANESE. ATTIVA CHIUSURA TOTALE DELLA STRADA DA BAGNI DI VITERBO PER PERMETTERE LA RIMOZIONE DELLA VEGETAZIONE PERICOLANTE A TAL PROPOSITO RICORDIAMO CHE FINO A DOMANI L’ALLERTA INCENDI BOSCHIVI È MASSIMA IN TUTTA LA Regione.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2024 ore 10:30 - È RALLENTATA FINO A 60 MINUTI PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA BAGNI DI TIVOLI E LUNGHEZZA. 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO CHE STA TORNANDO SCORREVOLE UN PO OVUNQUE, MA RESTANO ANCORA PROBLEMATICHE NELLA CAPITALE, SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VIA LAURENTINA ATTENZIONE, INOLTRE, AD UN INCIDENTE CHE CREA CODE SULLA COMPLANARE TRA LA ROMA FIUMICINO E VIA DELLA MAGLIANA IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO TRAFFICO RALLENTATO DALLA VIA DEL MARE ALL 24 ROMA TERAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN INGRESSO A ROMA, RIMOSSO L’ INCIDENTE ALTEZZA TOGLIATTI, RESTANO LE CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST SU VIA PONTINA ANCORA CODE PER LAVORI TRA POMEZIA E VIA LAURENTINA VERSO LATINA, TROVIAMO CODE ANCHE A LATINA TRA MADONNA GIULIA E STRADA PICCARELLO VERSO BORGO PIAVE MAGGIORE TRAFFICO NELLE LOCALITÀ BALNEARI, SEGNALIAMO IN PROVINCIA DI LATINA A FORMIA INCOLONNAMENTI SUL LUNGOMARE E SULLA REGIONALE FLACCA IN DIREZIONE DI GAETA RICORDIAMO INOLTRE CHE VIGE IL DIVIETO DI TRANSIO AI MEZZI PESANTI SUPERIORI LE 7. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2024 ore 09:45 - STA PER ESSERE DISPOSTA UNA CHIUSURA TOTALE DELLA STRADA DA BAGNI DI VITERBO PER PERMETTERE LA RIMOZIONE DELLA VEGETAZIONE PERICOLANTE DA ALESSIO CONTI PER ORA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ Servizio fornito da Astral. 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON LA CAPITALE, CON LE CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VIA ARDEATINA, TRA COLOMBO E VIA DEL MARE E DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA MENTRE IN ESTERNA TROVIAMO CODE DALLA VIA DEL MARE ALL’APPIA E DA TORBELLA MONACA E A 24 ROMA TERAMO INCOLONNAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN INGRESSO A ROMA, SI STA IN CODA PER INCIDENTE TRA TORCERVARA E TOGLIATTI, POI TRAFFICO INTENSO TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST CODE IN INGRESSO ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO DALL’ANSA DEL TEVERE A VIA DEL CAPPELLACCIO PER IL TRAFFICO DIRETTO A ROMA SU VIA PONTINA ANCORA CODE A TRATTI ANCHE PER LAVORI TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO ALTRE CODE LE TROVIAMO IN INGRESSO SULL’APPIA DA CIAMPINO AL RACCORDO E SU FLAMINIA E VIA SALARIA DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST RICORDIAMO CHE FINO A DOMANI L’ALLERTA INCENDI BOSCHIVI E’ MASSIMA IN TUTTA LA REGIONE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2024 ore 09:15 - VIABILITÀ DEL 29 LUGLIO 2024 ORE 08. A TAL PROPOSITO CONTINUANO LE OPERAZIONI DEI VIGILI DEL FUOCO E PERSONALE ASTRAL SULLA STRADA PROVINCIALE TUSCANESE. 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL TRAFFICO DIRETTO A ROMA SU VIA PONTINA QUESTA MATTINA TROVIAMO CODE A TRATTI ANCHE PER LAVORI TRA VIA DEI RUTULI E CASTEL ROMANO INCOLONNAMENTI VERSO ROMA ANCHE SU VIA AURELIA DA MARINA DI SAN NICOLA A PALIDORO ENTRIAMO NELLA CAPITALE, PER LE CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VIA APPIA, MENTRE IN ESTERNA DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD SI STA IN CODA FINO A LA RUSTICA INCOLONNAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN INGRESSO A ROMA, SI STA IN CODA DA VIA TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST CODE IN INGRESSO ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO DALL’USCITA DI VIA MAGLIANA A VIA DEL CAPPELLACCIO ALTRE CODE LE TROVIAMO IN INGRESSO SULL’APPIA DA ALBANO LAZIALE E SULLA FLAMINIA DA LABARO RICORDIAMO CHE FINO A DOMANI L’ALLERTA INCENDI BOSCHIVI E’ MASSIMA IN TUTTA LA REGIONE. romadailynews
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