Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2024 ore 10:30 (Di lunedì 29 luglio 2024) Viabilità DEL 29 LUGLIO 2024 ORE 10.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2024 ore 09:45 - 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON LA CAPITALE, CON LE CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VIA ARDEATINA, TRA COLOMBO E VIA DEL MARE E DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA MENTRE IN ESTERNA TROVIAMO CODE DALLA VIA DEL MARE ALL’APPIA E DA TORBELLA MONACA E A 24 ROMA TERAMO INCOLONNAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN INGRESSO A ROMA, SI STA IN CODA PER INCIDENTE TRA TORCERVARA E TOGLIATTI, POI TRAFFICO INTENSO TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST CODE IN INGRESSO ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO DALL’ANSA DEL TEVERE A VIA DEL CAPPELLACCIO PER IL TRAFFICO DIRETTO A ROMA SU VIA PONTINA ANCORA CODE A TRATTI ANCHE PER LAVORI TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO ALTRE CODE LE TROVIAMO IN INGRESSO SULL’APPIA DA CIAMPINO AL RACCORDO E SU FLAMINIA E VIA SALARIA DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST RICORDIAMO CHE FINO A DOMANI L’ALLERTA INCENDI BOSCHIVI E’ MASSIMA IN TUTTA LA REGIONE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2024 ore 09:15 - STA PER ESSERE DISPOSTA UNA CHIUSURA TOTALE DELLA STRADA DA BAGNI DI VITERBO PER PERMETTERE LA RIMOZIONE DELLA VEGETAZIONE PERICOLANTE DA ALESSIO CONTI PER ORA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ DEL 29 LUGLIO 2024 ORE 08. A TAL PROPOSITO CONTINUANO LE OPERAZIONI DEI VIGILI DEL FUOCO E PERSONALE ASTRAL SULLA STRADA PROVINCIALE TUSCANESE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2024 ore 08:45 - A TAL PROPOSITO CONTINUANO LE OPERAZIONI DEI VIGILI DEL FUOCO E PERSONALE ASTRAL SULLA STRADA PROVINCIALE TUSCANESE. VIABILITÀ DEL 29 LUGLIO 2024 ORE 08. 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL TRAFFICO DIRETTO A ROMA SU VIA PONTINA QUESTA MATTINA TROVIAMO CODE A TRATTI ANCHE PER LAVORI TRA VIA DEI RUTULI E CASTEL ROMANO INCOLONNAMENTI VERSO ROMA ANCHE SU VIA AURELIA DA MARINA DI SAN NICOLA A PALIDORO ENTRIAMO NELLA CAPITALE, PER LE CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VIA APPIA, MENTRE IN ESTERNA DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD SI STA IN CODA FINO A LA RUSTICA INCOLONNAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN INGRESSO A ROMA, SI STA IN CODA DA VIA TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST CODE IN INGRESSO ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO DALL’USCITA DI VIA MAGLIANA A VIA DEL CAPPELLACCIO ALTRE CODE LE TROVIAMO IN INGRESSO SULL’APPIA DA ALBANO LAZIALE E SULLA FLAMINIA DA LABARO RICORDIAMO CHE FINO A DOMANI L’ALLERTA INCENDI BOSCHIVI E’ MASSIMA IN TUTTA LA REGIONE. romadailynews
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