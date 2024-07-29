Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2024 ore 09:45 (Di lunedì 29 luglio 2024) Viabilità DEL 29 LUGLIO 2024 ORE 09.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2024 ore 09:15 - 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL TRAFFICO DIRETTO A ROMA SU VIA PONTINA QUESTA MATTINA TROVIAMO CODE A TRATTI ANCHE PER LAVORI TRA VIA DEI RUTULI E CASTEL ROMANO INCOLONNAMENTI VERSO ROMA ANCHE SU VIA AURELIA DA MARINA DI SAN NICOLA A PALIDORO ENTRIAMO NELLA CAPITALE, PER LE CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VIA APPIA, MENTRE IN ESTERNA DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD SI STA IN CODA FINO A LA RUSTICA INCOLONNAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN INGRESSO A ROMA, SI STA IN CODA DA VIA TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST CODE IN INGRESSO ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO DALL’USCITA DI VIA MAGLIANA A VIA DEL CAPPELLACCIO ALTRE CODE LE TROVIAMO IN INGRESSO SULL’APPIA DA ALBANO LAZIALE E SULLA FLAMINIA DA LABARO RICORDIAMO CHE FINO A DOMANI L’ALLERTA INCENDI BOSCHIVI E’ MASSIMA IN TUTTA LA REGIONE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2024 ore 08:45 - VIABILITÀ DEL 29 LUGLIO 2024 ORE 08. 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL TRAFFICO DIRETTO A ROMA SU VIA PONTINA QUESTA MATTINA TROVIAMO CODE A TRATTI ANCHE PER LAVORI TRA VIA DEI RUTULI E CASTEL ROMANO INCOLONNAMENTI VERSO ROMA ANCHE SU VIA AURELIA DA MARINA DI SAN NICOLA A PALIDORO ENTRIAMO NELLA CAPITALE, PER LE CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VIA APPIA, MENTRE IN ESTERNA DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD SI STA IN CODA FINO A LA RUSTICA INCOLONNAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN INGRESSO A ROMA, SI STA IN CODA DA VIA TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST CODE IN INGRESSO ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO DALL’USCITA DI VIA MAGLIANA A VIA DEL CAPPELLACCIO ALTRE CODE LE TROVIAMO IN INGRESSO SULL’APPIA DA ALBANO LAZIALE E SULLA FLAMINIA DA LABARO RICORDIAMO CHE FINO A DOMANI L’ALLERTA INCENDI BOSCHIVI E’ MASSIMA IN TUTTA LA REGIONE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2024 ore 08:15 - A TAL PROPOSITO CONTINUANO LE OPERAZIONI DEI VIGILI DEL FUOCO E PERSONALE ASTRAL SULLA STRADA PROVINCIALE TUSCANESE. STA PER ESSERE DISPOSTA UNA CHIUSURA TOTALE DELLA STRADA DA BAGNI DI VITERBO PER PERMETTERE LA RIMOZIONE DELLA VEGETAZIONE PERICOLANTE DA ALESSIO CONTI PER ORA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ Servizio fornito da Astral. romadailynews
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