Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2024 ore 09:15 (Di lunedì 29 luglio 2024) Viabilità DEL 29 LUGLIO 2024 ORE 08.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
Video di Tendenza
- Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2024 ore 08:45 - 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL TRAFFICO DIRETTO A ROMA SU VIA PONTINA QUESTA MATTINA TROVIAMO CODE A TRATTI ANCHE PER LAVORI TRA VIA DEI RUTULI E CASTEL ROMANO INCOLONNAMENTI VERSO ROMA ANCHE SU VIA AURELIA DA MARINA DI SAN NICOLA A PALIDORO ENTRIAMO NELLA CAPITALE, PER LE CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VIA APPIA, MENTRE IN ESTERNA DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD SI STA IN CODA FINO A LA RUSTICA INCOLONNAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN INGRESSO A ROMA, SI STA IN CODA DA VIA TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST CODE IN INGRESSO ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO DALL’USCITA DI VIA MAGLIANA A VIA DEL CAPPELLACCIO ALTRE CODE LE TROVIAMO IN INGRESSO SULL’APPIA DA ALBANO LAZIALE E SULLA FLAMINIA DA LABARO RICORDIAMO CHE FINO A DOMANI L’ALLERTA INCENDI BOSCHIVI E’ MASSIMA IN TUTTA LA REGIONE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2024 ore 08:15 - 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL TRAFFICO DIRETTO A ROMA SU VIA PONTINA QUESTA MATTINA TROVIAMO CODE A TRATTI ANCHE PER LAVORI TRA VIA DEI RUTULI E CASTEL ROMANO INCOLONNAMENTI VERSO ROMA ANCHE SU VIA AURELIA DA MARINA DI SAN NICOLA A PALIDORO ENTRIAMO NELLA CAPITALE, PER LE CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VIA APPIA, MENTRE IN ESTERNA DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD SI STA IN CODA FINO A LA RUSTICA INCOLONNAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN INGRESSO A ROMA, SI STA IN CODA DA VIA TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST CODE IN INGRESSO ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO DALL’USCITA DI VIA MAGLIANA A VIA DEL CAPPELLACCIO ALTRE CODE LE TROVIAMO IN INGRESSO SULL’APPIA DA ALBANO LAZIALE E SULLA FLAMINIA DA LABARO RICORDIAMO CHE FINO A DOMANI L’ALLERTA INCENDI BOSCHIVI E’ MASSIMA IN TUTTA LA REGIONE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2024 ore 07:30 - 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL TRAFFICO DIRETTO A ROMA SU VIA PONTINA QUESTA MATTINA TROVIAMO CODE PER LAVORI TRA VIA DEI RUTULI E VIA LAURENTINA, E DA POMEZIA A CASTEL ROMANO INCOLONNAMENTI VERSO ROMA ANCHE SU VIA LAURENTINA TRA CASTAGNOLA E LA VIA DELLA SOLFATARA A POMEZIA BREVI CODE ANCHE IN A1 SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA SAN CESAREO E MONTEPORZIO CATONE VERSO IL RACCORDO ANULARE ENTRIAMO NELLA CAPITALE, PER LE CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VIA APPIA INCOLONNAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN INGRESSO A ROMA, SI STA IN CODA DA VIA TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
Video Viabilità RomaVideo Viabilità Roma