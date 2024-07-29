Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2024 ore 08:15 (Di lunedì 29 luglio 2024) Viabilità DEL 29 LUGLIO 2024 ORE 08.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2024 ore 07:30 - 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL TRAFFICO DIRETTO A ROMA SU VIA PONTINA QUESTA MATTINA TROVIAMO CODE PER LAVORI TRA VIA DEI RUTULI E VIA LAURENTINA, E DA POMEZIA A CASTEL ROMANO INCOLONNAMENTI VERSO ROMA ANCHE SU VIA LAURENTINA TRA CASTAGNOLA E LA VIA DELLA SOLFATARA A POMEZIA BREVI CODE ANCHE IN A1 SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA SAN CESAREO E MONTEPORZIO CATONE VERSO IL RACCORDO ANULARE ENTRIAMO NELLA CAPITALE, PER LE CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VIA APPIA INCOLONNAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN INGRESSO A ROMA, SI STA IN CODA DA VIA TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2024 ore 19:30 - 15 è STATA POSTICIPATA ALLE 06. 20 DARIO ANTOLINI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA A1 ROMA – FIRENZE CODE PER VEICOLO IN PANNE TRA FIANO ROMANO E PONZANO ROMANO IN DIREZIONE FIRENZE, RALLENTAMENTI IN ESTERNA SUL RACCORDO ANULARE TRA VIA PONTINA E VIA APPIA NUOVA IN DIREZIONE ROMA CODE A TRATTI SULLA A24 ROMA – TERAMO TRA VICOVARO-MANDELA E TIVOLI, COSì COME SU VIA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E SPINACETO, CODE ANCHE SULL’AURELIA TRA PALIDORO E CASTEL DI GUIDO E SULLA VIA LITORANEA, DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA PER TRAFFICO INTENSO TRA CAPOCOTTA E TORVAJANICA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2024 ore 19:00 - 00 SI SVOLGERÀ INVECE L’EVENTO RELIGIOSO ”MARIA SANTISSIMA. 20 DARIO ANTOLINI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO CODE SULLA A12 ROMA – TARQUINIA IN DIREZIONE ROMA PER INCENDIO TRA SANTA MARINELLA E CERVETERI. 45 DA DARIO ANTOLINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
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