Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2024 ore 07:30 (Di lunedì 29 luglio 2024) Viabilità DEL 29 LUGLIO 2024 ORE 07.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2024 ore 19:30 - 00 NON VERRà EFFETTUATA. DA DARIO ANTOLINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. 45, MENTRE LA CORSA DELLE 18. 15 è STATA POSTICIPATA ALLE 06. VIABILITÀ DEL 28 LUGLIO 2024 ORE 19. 20 DARIO ANTOLINI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA A1 ROMA – FIRENZE CODE PER VEICOLO IN PANNE TRA FIANO ROMANO E PONZANO ROMANO IN DIREZIONE FIRENZE, RALLENTAMENTI IN ESTERNA SUL RACCORDO ANULARE TRA VIA PONTINA E VIA APPIA NUOVA IN DIREZIONE ROMA CODE A TRATTI SULLA A24 ROMA – TERAMO TRA VICOVARO-MANDELA E TIVOLI, COSì COME SU VIA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E SPINACETO, CODE ANCHE SULL’AURELIA TRA PALIDORO E CASTEL DI GUIDO E SULLA VIA LITORANEA, DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA PER TRAFFICO INTENSO TRA CAPOCOTTA E TORVAJANICA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2024 ore 19:00 - 00 SI SVOLGERÀ INVECE L’EVENTO RELIGIOSO ”MARIA SANTISSIMA. VIABILITÀ DEL 28 LUGLIO 2024 ORE 18. 15 è STATA POSTICIPATA ALLE 06. 20 DARIO ANTOLINI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO CODE SULLA A12 ROMA – TARQUINIA IN DIREZIONE ROMA PER INCENDIO TRA SANTA MARINELLA E CERVETERI. SULLA VIA LITORANEA SI PROCEDE A RILENTO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA PER TRAFFICO INTENSO TRA CAPOCOTTA E TORVAJANICA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2024 ore 18:30 - 00 IL RALLY DI ROMA CAPITALE, PER L’OCCASIONE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ CON DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO VEICOLARE NELLE PIAZZE E NELLE VIE INTERESSATE DALL’EVENTO A FORMIA DALLE ORE 20. DELLA CROCE”, CON SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SU TUTTE LE VIE E PIAZZE INTERESSATE FINO AL TERMINE DELLA PROCESSIONE PER IL TRASPORTO MARITTIMO RICORDIAMO CHE NELLA MATTINATA DI DOMANI LUNEDì 29 LUGLIO LA CORSA FORMIA – PONZA DELLE 06. romadailynews
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