Venezuela | Maduro vince elezioni con il 51% dei voti secondo i risultati parziali

(Di lunedì 29 luglio 2024) Caracas, 29 lug. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il presidente del Consiglio Elettorale Nazionale (Cne), Elvis Amoroso, ha annunciato che il presidente del, Nicolás, ha vinto lepresidenziali del paese, ottenendo così la rielezione con il 51 per cento deideiscrutinati, al momento l'80 per cento.ha ottenuto 5,1 milioni di. Il candidato dell'opposizione Edmundo González si è piazzato alposto con il 44% dei(4,4 milioni di). Il tasso di partecipazione ha superato i precedenti di oltre dieci punti percentuali, attestandosi al 59%. Amoroso ha riferito in una conferenza stampa di aver chiesto al procuratore generale del Paese di avviare un'indagine "sulle azioni terroristiche perpetrate" contro il sistema elettorale, contro i centri elettorali e i funzionari elettorali.