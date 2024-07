Venezuela | Blinken ' seria preoccupazione per risultato elettorale'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Tokyo, 29 lug. (Adnkronos) - Gli Stati Uniti hanno espresso dubbi sul fatto che i risultati annunciati dalla commissionena, secondo cui Nicolás Maduro ha vinto le elezioni, riflettano effettivamente la volontà del popolono. "Siamomente preoccupati che ilannunciato non rifletta la volontà o i voti del popolono", ha detto il segretario di Stato americano Antonydurante una visita a Tokyo, invitando la commissionea pubblicare i risultati completi e affermando che "è fondamentale che ogni voto venga conteggiato in modo equo e trasparente". L'opposizione non ha riconosciuto la presunta vittoria di Maduro e ha affermato di aver vinto le elezioni.ha invitato le autorità elettoraline a "condividere immediatamente le informazioni con l'opposizione e gli osservatori indipendenti".