Vaccini Ema | parere positivo per anti-Rsv in 50-59 anni a maggior rischio infezione

(Di lunedì 29 luglio 2024) Gsk, se approvato a settembre sarà il primo contro virus respiratorio sinciziale con questa indicazione in Europa Il Comitato tecnico (Chmp) dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha raccomandato di estendere l'approvazione del vaccino contro il virus respiratorio sinciziale (Rsv) di Gsk, per la prevenzione della malattia delle basse vie respiratorie (Lrtd) causata da Rsv,