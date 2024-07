Vaccini Ema | parere positivo per anti-Rsv in 50-59 anni a maggior rischio infezione

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 29 luglio 2024) Roma, 29 lug. (Adnkronos Salute) – Il Comitato tecnico (Chmp) dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha raccomandato di estendere l’approvazione del vaccino contro il virus respiratorio sinciziale (Rsv) di Gsk, per la prevenzione della malattia delle basse vie respiratorie (Lrtd) causata da Rsv, agli adulti di età compresa tra 50 e 59dida questo virus. Lo annuncia, in una nota, la farmaceutica specificando che, completato il prossimo step, con l?autorizzazione all’immissione in commercio della Commissione europea, attesa entro settembre, questo sarà il primo vaccino nell’Ue con tale indicazione. Arexvy (vaccino contro il virus respiratorio sinciziale, adiuvato ricombinante) è infatti già approvato in Europa, da giugno 2023, per gli adulti di età pari o superiore a 60per la prevenzione di Rsv-Lrtd.